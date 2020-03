Hélvio Guerra é indicado para diretor da Aneel

O presidente da República, Jair Bolsonaro, encaminhou ao Senado Federal, para apreciação, o nome de Hélvio Neves Guerra, para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A mensagem com a indicação está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 17.



Hélvio Guerra é atualmente superintendente de Fiscalização dos Serviços de Geração da Aneel. Se tiver seu nome aprovado no Senado, ele entra na vaga da diretoria da agência deixada por Rodrigo Limp Nascimento, que renunciou ao mandato para assumir o cargo de secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia (MME).



A nomeação de Limp no MME também foi publicada no Diário Oficial desta terça.