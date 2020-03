Embraer suspende viagens aéreas domésticas e internacionais para os funcionários

A Embraer anunciou nesta terça-feira, 17, que vai suspender as viagens aéreas domésticas e internacionais para todos os funcionários da companhia em função da pandemia do coronavírus. A fabricante destaca, no entanto, que serão consideradas exceções as viagens críticas ao negócio.



Segundo a Embraer, colaboradores que estão em viagem nesse momento deverão consultar um médico no retorno ao País. A quarentena é mandatória para funcionários que tenham tido contato com pacientes que tenha testado positivo para covid-19.



"A empresa tem monitorado de perto a pandemia do Covid-19 e está tomando as ações recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e de todas as autoridades locais de saúde. Colaboração é fundamental nesse momento para proteção à saúde e para minimizar os impactos", diz a empresa em nota.



A fabricante diz ainda que está estimulando o trabalho remoto para aqueles que têm essa possibilidade. "Funcionários com 60 anos ou mais, mulheres grávidas e colaboradores que estão recebendo tratamento médico também estão sendo mais fortemente aconselhados a trabalhar em casa até novas orientações", afirma a companhia.



A Embraer também está adotando medidas como a realização de reuniões em ambiente virtual em vez de presencial, redução do volume de visitas aos escritórios e fábricas e postergação da participação em grandes eventos.



A empresa não menciona, no entanto, possíveis impactos na linha de produção.