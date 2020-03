Agrishow 2020 em Ribeirão Preto é adiada por causa do coronavírus

A direção da Agrishow 2020, considerada a principal feira agropecuária da América Latina, divulgou comunicado nesta terça-feira, 17, no qual informa adiamento do evento por causa da pandemia de coronavírus. A organização não definiu ainda a nova data da mostra.



A feira ocorreria de 27 de abril a 1º de maio, em Ribeirão Preto (SP).



Segue íntegra do comunicado:



"Diante da pandemia do coronavírus e seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde e do Governo do Estado de São Paulo, a direção da Agrishow 2020 informa que a feira será postergada.



Tão logo haja definição de uma nova data, comunicaremos publicamente a decisão."