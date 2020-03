No Twitter, FHC diz que Guedes tomou medidas corretas

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) usou sua conta pessoal no Twitter para dizer que o ministro da Economia, Paulo Guedes, tomou medidas corretas no combate à crise provocada pelo avanço do coronavírus no País. Mas, cobrou que as ações sejam imediatas porque é hora de pensar nas pessoas e na liberação de recursos.



"O ministro da Economia tomou medidas corretas: é hora de pensar nas pessoas e liberar recursos. As reformas são de longo prazo. As urgências do coronavírus pedem ação imediata", disse FHC.



Na segunda-feira, o ministro da Economia anunciou um pacote de R$ 147,3 bilhões em medidas emergenciais para socorrer setores da economia e cidadãos mais vulneráveis, algumas das quais de cunho imediato, enquanto outras, como a liberação de R$ 60,3 bilhões que dependem do aval do Congresso Nacional.