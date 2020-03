FGV: IPC-S acelera em 6 das 7 capitais pesquisadas na 2ª quadrissemana de março

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) acelerou em seis das sete capitais pesquisadas na segunda quadrissemana de março, informou nesta terça-feira a Fundação Getulio Vargas (FGV). No período, o indicador cheio avançou 0,04%, um acréscimo de 0,05 ponto porcentual na comparação com a medição anterior e com o fechamento de fevereiro (-0,01%).



A inflação medida pelo IPC-S avançou em Brasília (-0,04% para -0,01%), Belo Horizonte (-0,15% para -0,03%), Recife (0,01% para 0,09%), Rio de Janeiro (0,08% para 0,17%), Porto Alegre (-0,23% para -0,17%) e São Paulo (0,09% para 0,15%). A taxa mostrou alívio apenas em Salvador, de 0,14% para 0,04%.