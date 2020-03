Guaranys: Governo discute ainda hoje medidas emergenciais para setor aéreo

O secretário-executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranys, disse que o governo vai discutir ainda nesta segunda-feira, 16, medidas emergenciais para o setor aéreo. O segmento é um dos mais afetados pelo avanço do coronavírus no mundo devido à proibição de voos e queda da demanda por passagens. Segundo ele, devido à complexidade do setor, várias reuniões já foram realizadas desde a semana passada.



Guaranys disse ainda que as medidas anunciadas pelo governo hoje para adiantar recursos para a população mais vulnerável e preservar as empresas e os trabalhadores, que somam R$ 147,3 bilhões, devem ser enviadas ao Congresso nesta semana algumas precisam de projeto de lei ou Medida Provisória, e para outras, basta decreto presidencial.



Sobre o uso de recursos do DPVAT para a saúde, Guaranys disse que os R$ 4,5 bilhões irão para o SUS e que a existência de ações judiciais sobre o seguro obrigatório não afeta a decisão de hoje.