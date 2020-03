Apas vê aumento de 8,5% na frequência de alguns supermercados no fim de semana

A Associação Paulista de Supermercados (Apas) divulgou uma nota com informações sobre alguns impactos da pandemia de coronavírus no varejo. Segundo a entidade, houve um aumento de 8,5% na frequência de alguns supermercados no fim de semana entre os dias 13 e 15 de março, na comparação com o terceiro fim de semana de fevereiro, entre os dias 14 e 16 daquele mês.



Os produtos mais procurados, segundo a Apas, foram álcool em gel e papel higiênico.



Segundo a associação, os supermercados estão preparados para atender a demanda e não há registro de desabastecimento nas lojas em São Paulo.



Na nota, a Apas afirma ainda que toda a cadeia de abastecimento trabalha para que não faltem itens nas prateleiras e que os preços se mantenham equilibrados.