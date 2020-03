Reuniões de atracação de navios em Santos dão lugar a cadastramento pelo site

Diante do avanço da covid-19 no território nacional, a Santos Port Authority (SPA) decidiu, por medida preventiva, suspender temporariamente as reuniões presenciais de atracação de navios. "A partir de segunda-feira, as demandas deverão ser requisitadas por meio do Formulário de Solicitação de Atracação, disponível no site da SPA, e encaminhadas para o setor de programação por e-mail", informou a SPA, em nota.



Todos os dias, às 10 horas, os operadores interessados em atracar das 13 horas às 12h59 do dia seguinte fazem uma reunião para definir quem tem prioridade. Caso haja dois operadores para o mesmo berço, eles entram em um acordo ou atraca primeiro quem estiver em melhores condições (quem tiver pedido primeiro, ou ficará o menor tempo operando, entre outras condições).



A instrução com as orientações para envio das solicitações de atracação bem como o formulário estão disponíveis no site da SPA. "A saúde e a segurança dos funcionários são prioridade da gestão e, com essa medida, a SPA visa proteger seus empregados, clientes e parceiros de eventuais riscos de contágio."