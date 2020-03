Vale adota trabalho remoto em setores administrativos em várias partes do mundo

A Vale informou nesta segunda-feira, 16, que decidiu adotar o trabalho remoto para atividades administrativas em várias partes do mundo, como medida preventiva em relação à pandemia de coronavírus. No Rio, 1.800 empregados podem trabalhar remotamente a partir de hoje. "A ordem é manter nos prédios administrativos apenas serviços essenciais para seu funcionamento", informou a Vale em nota.



A mineradora emprega cerca de 110 mil pessoas no mundo todo, entre funcionários próprios e terceirizados. Escritórios da China, Japão, Cingapura e Suíça já estavam em regime de home office. O escritório de Toronto, no Canadá, também iniciou trabalho remoto a partir desta segunda-feira.



A empresa disse ainda que manteve a política já divulgada na semana passada de suspender viagens internacionais e domésticas que não forem essenciais.



"A empresa ressalta que se trata de medida preventiva, com o objetivo de garantir a segurança dos empregados e da sociedade em geral, reduzindo a circulação de pessoas em um mesmo ambiente, além da exposição a ambientes coletivos como ônibus, metrô e elevadores", explicou a mineradora.