Latam Group e subsidiárias reduzirão operações em 70%

A Latam Group e suas subsidiárias informaram que reduzirão sua capacidade em 70%, devido aos novos anúncios de fechamento de fronteiras de vários países e a consequente queda na demanda. A medida corresponde a uma redução de 90% em seus voos internacionais e 40% nas operações domésticas do Grupo.



"Tomamos essa decisão complexa devido à impossibilidade de voar para grande parte de nossos destinos devido ao fechamento de fronteiras. Se as restrições de viagens sem precedentes forem estendidas nos próximos dias, não descartamos sermos forçados a reduzir ainda mais nossas operações ", destaca em nota o atual vice-presidente de negócios e próximo CEO, Roberto Alvo.



O Grupo Latam informou que todos os passageiros que possuem voos nacionais ou internacionais afetados, e que viajam a partir de hoje (16 de março de 2020), podem reagendar seu voo gratuitamente até 31 de dezembro de 2020.



"Estamos trabalhando para garantir a sustentabilidade a longo prazo do Grupo e proteger os empregos dos 43 mil funcionários da Latam. No entanto, a escala e a imprevisibilidade dessa crise dificultam a antecipação de resultados. É por isso que vamos exigir o apoio dos governos para superar a maior crise da história nos setores de turismo e aviação civil", acrescentou Alvo.