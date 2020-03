Audiência na Comissão de Infraestrutura com ministro Bento Albuquerque é adiada

A Comissão de Infraestrutura do Senado adiou a audiência pública com presença do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.



A reunião estava marcada para esta quarta-feira (18), às 10h. Também não há sessão deliberativa do colegiado agendada para esta semana até o momento.



A audiência pública foi marcada a pedido do próprio ministro, que gostaria de apresentar o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) aos parlamentares. Ainda não há previsão de quando a discussão ocorrerá.