BC da Coreia do Sul corta juro básico em 0,50 ponto, à mínima histórica de 0,75%

O Banco Central da Coreia do Sul decidiu nesta segunda-feira reduzir sua taxa básica de juros em 0,50 ponto porcentual, para a mínima histórica de 0,75%, juntando-se a outros BCs no relaxamento da política monetária em reação ao impacto econômico do coronavírus.



O corte de juros do BoK - como é conhecido o BC sul-coreano - veio após a convocação de uma reunião emergencial.



Entre ontem e hoje, os BCs dos EUA (Fed) e do Japão (BoJ) também anunciaram medidas extraordinárias, diante da propagação do coronavírus.



Em sua última reunião regular, em 26 de fevereiro, o BoK deixou seu juro básico inalterado, resistindo a pressões para reduzi-lo em meio aos efeitos da doença em sua economia.



A Coreia do Sul é um dos países mais afetados pelo coronavírus, com mais de 8 mil casos confirmados. Com informações da Dow Jones Newswires.