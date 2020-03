O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, 15, que os mercados devem ficar "entusiasmados" com a decisão do Federal Reserve de cortar os juros para a faixa de 0% a 0,25% e anunciar um programa de compra de ativos do Tesouro e de hipotecas. "O corte de juros pelo Fed me faz muito feliz e eu quero parabenizar essa decisão", disse, em coletiva de imprensa.