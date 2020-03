BC da Nova Zelândia reduz juros de 1,00% para 0,25% em reunião extraordinária

O Banco Central da Nova Zelândia reduziu os juros básicos de 1,0% para 0,25%, em reunião extraordinária, e informou que vai manter a taxa nesses níveis por ao menos 12 meses. As implicações econômicas negativas do coronavírus foram citadas como justificativa para mais estímulos monetários.



O BC neozelandês também informou que, se for necessário um estímulo adicional à economia, seria preferível um programa de compra de ativos de larga escala a reduções adicionais de juros.



"O governo está operando uma política fiscal expansionista e tem intenções iminentes de aumentar seu apoio com um pacote para fornecer estímulos econômicos direcionados e amplos", afirmou a instituição em comunicado.



A instituição informou ainda que o sistema financeiro da Nova Zelândia permanece sólido e que o setor está bem capitalizado e líquido.