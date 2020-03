Tesouro dos EUA vai adiantar recursos para empresas pagarem licença remunerada

O secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, afirmou que o órgão vai adiantar recursos para que as empresas possam arcar com pedidos de licença remunerada. A concessão de licenças é parte da lei aprovada pela Câmara dos Representantes no sábado para ajudar a combater o novo coronavírus no país.



Em um pronunciamento na noite de sábado, Mnuchin afirmou que os empregadores poderão utilizar os recursos depositados no Internal Revenue Service (IRS) para pagar as licenças. Empresas que não tenham impostos em quantia suficiente para fazer os pagamentos receberão adiantamentos para cobrir os custos.



Mnuchin disse que as medidas tentam ajudar negócios que podem ter problemas de caixa relacionados às disrupções causadas pelo coronavírus. Mesmo antes de a proposta ser aprovada, a fala de Mnuchin indica uma atuação que vai muito além do que o Departamento do Tesouro normalmente faria para ajudar a negócios individuais.



O IRS deve lançar em breve as projeções de renúncia fiscal relacionadas à covid-19, embora haja vencimentos programados para segunda-feira.



A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou, na madrugada de ontem, a legislação para dar suporte financeiro a empresas e trabalhadores americanos afetados pelo coronavírus. O Senado deve iniciar a apreciação da matéria nesta segunda-feira.