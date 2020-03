Apple fecha todas as suas lojas fora da China até 27 de março por coronavírus

A Apple fechará todas as suas lojas oficiais fora da China, um exemplo dramático de como companhias estão reduzindo o ritmo de negócios para retardar o avanço do coronavírus a seus funcionários e clientes. A empresa disse que as lojas ficarão fechadas até 27 de março. Funcionários continuarão sendo pagos, e trabalhadores poderão trabalhar remotamente se suas funções permitirem, de acordo com o CEO, Tim Cook, em nota no site da companhia.



A Apple tem cerca de 500 lojas oficiais ao redor do mundo, incluindo centenas nos Estados Unidos.