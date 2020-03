Prevenção é acionada

Esplanada dos Ministérios: viagens de servidores e eventos terão de ser reavaliados (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado %u2013 5/12/18)







Diante do estresse no mercado financeiro em função da pandemia do novo coronavírus, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgou comunicado alertando para o fato de que o volume de operações tende a crescer e pode superar a capacidade da atual estrutura de tecnologia da informação dos intermediários das operações atuantes no mercado de capitais. O Ministério da Economia, por sua vez, também divulgou orientações para que os órgãos e entidades da administração pública federal se adaptem ao novo cenário da expansão da doença.





A CVM – órgão regulador do mercado de capitais – pede que intermediários, como as corretoras de valores mobiliários, preparem um plano de contingência, já que a crise pode levar à realização de operações por telefone ou aumento no número de intermediários trabalhando remotamente.





Por meio de ofício, a CVM traz orientações para esses participantes e pede que estejam preparados para eventos de risco. O plano de contingência deve contemplar alternativas para que continuem prestando seus serviços adequadamente, afirma a autarquia. “Essa ação deve ser discutida e aprovada pela alta administração do intermediário, comunicado aos funcionários e prever a forma, conteúdo e timing de eventual comunicação aos clientes e público em geral”, diz o comunicado





Segundo Francisco José Bastos Santos, superintendente de relações com o mercado e intermediários, o objetivo da área técnica da CVM é destacar a necessidade de atuação preventiva desses regulados, a fim de garantir o melhor interesse do cliente para a execução de ordens por ele comandadas.





“O primeiro passo importantíssimo do intermediário diante desse cenário de possível estresse decorrente do coronavírus é não improvisar e ter já desenvolvido e disseminado internamente um plano de contingência adequado para a situação. Adicionalmente, é fundamental, caso esse tipo de cenário se materialize, uma comunicação direta e simples com seu cliente, informando-o com clareza sobre possíveis impactos nos serviços oferecidos, como atuará nessa situação e se mostrar disponível e acessível para qualquer necessidade”, diz Bastos.





Independentemente do tipo de atendimento a ser implementado por meio do plano de contingência, o superintendente destaca que o essencial é manter tranquila, contínua, clara e segura a interação com seus clientes, bem como treinar suas equipes de trabalho para assegurar a qualidade no nível de serviço prestado, mesmo diante da situação de estresse causada pelo coronavírus.





No setor público





O Ministério da Economia divulgou, ontem, orientações para órgãos e entidades da administração pública federal diante do avanço do novo coronavírus no país. As ações foram elaboradas em conjunto com o Ministério da Saúde. Pela norma, publicada no Diário Oficial da União, os órgãos e entidades deverão realizar campanhas de conscientização dos riscos e das medidas de prevenção.





Os gestores também foram orientados a reavaliar “criteriosamente” a necessidade de realização de viagens internacionais a serviço programadas “enquanto durar o estado de emergência de saúde pública decorrente do COVID-19”.





Em caso de os servidores e empregados públicos realizarem viagens internacionais, a serviço ou privadas, e apresentarem sintomas associados ao novo coronavírus, eles deverão executar suas atividades remotamente até o 14º dia seguido da data do seu retorno ao país. A norma também orienta a administração pública a reavaliar “criteriosamente” a necessidade de realização de eventos e reuniões com elevado número de participantes, também durante o período de emergência de saúde pública. “Deverá ser avaliada a possibilidade de adiamento ou de realização do evento ou da reunião por meio de videoconferência ou de outro meio eletrônico”, informa o Ministério da Economia.













Mais voos cortados





A American Airlines anunciou ontem a suspensão de algumas rotas de voos para o aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, e terminais no Chile e Argentina. De acordo com nota emitida pela empresa, foram suspensos os serviços entre o Aeroporto Internacional de Dallas/Fort Worth e o Aeroporto Internacional de Los Angeles para Guarulhos. A estimativa é de retomada em 4 de junho e 25 de outubro, respectivamente. A suspensão tem início no dia 19. Além disso, a rota de Dallas para Santiago e os voos de diversos aeroportos para Buenos Aires foram suspensos. A companhia encerrou definitivamente o serviço do Aeroporto Internacional de Miami para Córdoba. Com isso, a capacidade internacional para a temporada de verão será reduzida em 34% frente ao

cronograma de vendas anterior, incluindo redução de 50% na capacidade transatlântica em abril. A empresa informou que continua a operar voos para a Europa por até sete dias para garantir que clientes e funcionários possam retornar a suas casas.