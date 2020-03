Bancos públicos vão socorrer empresas em dificuldades

Brasília – O Banco do Brasil (BB) e a Caixa Econômica Federal vão oferecer crédito para empresas com problemas financeiros em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). O anúncio foi feito pelos presidentes da Caixa, Pedro Guimarães, e do BB, Rubem Novaes, após reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, na sede da pasta.

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil %u2013 5/8/19)





A Caixa tem amplo espaço para emprestar. Os R$ 75 bilhões são apenas 10% da nossa carteira”

Pedro Guimarães, presidente da Caixa













Rubem Novaes disse que não há uma estimativa de quanto o banco poderá emprestar, mas destacou que a instituição atenderá à demanda dos clientes, principalmente as pequenas e médias empresas. “Tudo deve voltar à normalidade em algum ponto do segundo semestre. Com esse tipo de atividade, estamos apoiando nossa clientela para esse período de dificuldades, principalmente suprindo problemas de capital de giro. Temos adotado uma atitude proativa de procurar nossos clientes quando se configura que determinado setor está em uma crise um pouco mais acentuada”.





O presidente da Caixa informou que serão destinados R$ 30 bilhões para compra de carteira de crédito consignado e de financiamentos de carros de bancos médios, caso essas instituições financeiras tenham dificuldades; R$ 40 bilhões para capital de giro, principalmente para empresas do setor imobiliário e pequenos e médios empreendimentos; e R$ 5 bilhões para crédito agrícola.





“A Caixa é hoje o banco com o maior índice de capitalização, que é o Índice de Basileia [indicador que mede o grau de alavancagem financeira de uma instituição financeira], acima de 19%, e com mais de R$ 300 bilhões de títulos públicos. O que significa isso? A Caixa tem amplo espaço para emprestar. Os R$ 75 bilhões são apenas 10% da nossa carteira de crédito”, disse Pedro Guimarães.





O ministro Paulo Guedes lembrou que o Banco Central (BC) já tinha liberado R$ 135 bilhões de depósitos compulsórios (dinheiro que os bancos são obrigados a deixar depositados na autoridade monetária). Os recursos liberados pelo BC podem ser usados pelos bancos para oferecer empréstimos. “Por razões econômicas já estávamos liberando. Então, chega em um ótimo momento, exatamente no momento que a crise está chegando”, afirmou o ministro.





“Antes da nossa reunião, eu falei por telefone com o presidente do Banco Central, Roberto Campos, que também está monitorando as condições de liquidez da economia. Ele me assegurou que as condições de liquidez estão absolutamente estáveis e vai garantir essa manutenção da estabilidade”, disse Guedes. O ministro ressaltou a importância dos bancos públicos como instrumento de ações anticíclicas. “Os bancos públicos estão atentos, preparados, com capacidade e liquidez para ajudar, se necessário”, completou.





Foi também anunciado que a equipe econômica estuda isentar de tarifa de importação a compra de produtos médicos e hospitalares. Entre as medidas ainda cogitadas, estão nova liberação de dinheiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e destinação para a área da saúde de recursos do PIS/Pasep (programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público) não sacados por beneficiários ou herdeiros. Há R$ 30 bilhões que estão acumulados de fundos não reclamados nesses programas.

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil %u2013 5/8/19)

Tudo deve voltar à normalidade em algum ponto do segundo semestre”

Rubem Novaes, presidente do BB

Aposentados





Na noite de quinta-feira, o Ministério da Economia anunciou as primeiras providências para minimizar os impactos da pandemia do novo coronavírus para a população brasileira. Uma das medidas foi a antecipação, para abril, do pagamento de R$ 23 bilhões referentes à parcela de 50% do 13º salário aos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS). A pasta também anunciou a suspensão, pelo período de 120 dias, da realização de prova de vida dos beneficiários do INSS.





Previdência





Com R$ 215,5 bilhões em ativos totais e cerca de 200 mil associados, o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, a Previ, adiou a apresentação de seus resultados de 2019 em Brasília e no Rio de Janeiro, que estava marcados para segunda-feira. Os eventos foram cancelados devido à pandemia de coronavírus. A nova data não foi definida.





“As orientações do Ministério da Saúde especificam que aglomerações devem ser evitadas. O cancelamento reflete o cuidado da Previ com seus associados”, informou a instituição, em comunicado. No ano passado, o Plano 1 da Previ, de benefício definido, teve resultado acumulado de R$ 2,38 bilhões. (Com Agência Brasil)









Tesouro Direto volta a funcionar





Brasília – Suspensas desde o fim da manhã de quinta-feira, as negociações do Tesouro Direto – programa que permite a compra de títulos públicos por pessoas físicas pela internet – foram reabertas no início da tarde de ontem. Os papéis estão sendo vendidos com taxas mais altas, refletindo a instabilidade no mercado financeiro em razão do temor com a pandemia do coronavírus.





Entre os títulos corrigidos pela inflação, o Tesouro IPCA+ com vencimento em 2035 pagava taxa real (descontada a inflação) de 4,13% ao ano por volta das 16h de ontem. O juro real está inferior ao prêmio de 4,78% ao ano, mas continua maior que a taxa real de 3,37% ao ano registrada no último dia 6. O Tesouro IPCA 2026 pagava prêmio real de 3,52% ao ano ontem. Embora seja menor que o prêmio de 4,25% ao ano oferecido, a taxa ainda está superior aos 2,57% ao ano registrados no fim da semana passada.





Com juros fixos definidos no momento da emissão, os papéis prefixados, que ontem pagavam prêmios superiores a 9% ao ano, ofereciam juros de 8,19% anuais no caso de títulos com vencimento em 2031 e com pagamento de juros semestrais.





Em momentos de volatilidade no mercado financeiro, o Tesouro Nacional suspende as negociações do Tesouro Direto. Segundo o órgão, isso é necessário para impedir que os pequenos investidores sofram prejuízos com o descolamento em relação aos preços do mercado secundário, onde grandes investidores trocam de papéis. Os preços do Tesouro Direto são atualizados três vezes por dia, enquanto as taxas do mercado secundário variam o tempo todo.





Para impedir a interrupção completa das negociações em momentos de instabilidade, desde ontem os investidores do Tesouro Direto podem comprar e vender normalmente os títulos Tesouro Selic, vinculados à taxa básica de juros da economia, que remunera os títulos do governo negociados no mercado financeiro e serve de referência para as operações nos bancos e no comércio. Isso, mesmo quando as negociações com o restante dos títulos do programa estiverem suspensas. Atualmente, esses papéis correspondem a pouco mais de um terço do estoque de títulos do programa.





Diferentemente dos papéis pré-fixados e corrigidos pela inflação, o Tesouro Selic é usado como reserva de emergência porque segue a variação dos juros básicos e não está sujeito às oscilações do mercado secundário. Segundo o Tesouro Nacional, a negociação permanente desses papéis resulta de uma força-tarefa entre as equipes do Tesouro Nacional e da B3, a bolsa de valores brasileira. (Com Agência Brasil)







Pacote europeu será de 37 bilhões de euros

Líder da Comissão Europeia, Ursula Leyen disse é que preciso relevar déficits fiscais (foto: Kenzo Tribouillard/AFP)







A União Europeia (UE) anunciou ontem pacote emergencial de 37 bilhões de euros, utilizando “toda a flexibilidade prevista na estrutura fiscal” do bloco, para financiar medidas urgentes de combate ao novo coronavírus e a seus impactos na economia. Além disso, a presidente da Comissão Europeia, braço executivo da UE, Ursula von der Leyen, ressaltou que a entidade está pronta para ativar medida emergencial de crise que suspende a necessidade de os governos reduzirem os déficits fiscais, caso a conjuntura se agrave.





“Nossa prioridade é que todas as companhias tenham a liquidez necessária”, afirmou Ursula Von der Leyen, para quem os governos devem aumentar seus gastos para apoiar as economias e o sistema de saúde. “Precisamos ajudar a Itália a superar essa crise”, completou.





As medidas fiscais foram anunciadas um dia depois de o Banco Central Europeu (BCE) decepcionar o mercado com seus estímulos monetários. Embora tenha proposto aumento das compras de bônus e uma nova rodada de empréstimos de longo prazo, a autoridade monetária contrariou as expectativas e não reduziu as taxas básicas de juros do bloco.





Em seu conjunto, a economia da União Europeia (UE) pode entrar em recessão neste ano, como consequência do avanço do novo coronavírus – afirmou a Comissão Europeia. “Considerando-se que se previa que o crescimento do PIB da UE em 2020 seria de 1,4%, isso implicaria que pode cair pouco mais de 1% do PIB em 2020", anunciou a comissão em informe divulgado ontem.





Na quinta-feira, a presidente do BCE, Christine Lagarde, advertiu que a pandemia provocará um “grande impacto” e criticou a “lentidão” dos países da Eurozona para “limitar o impacto”. Para 2020, o BCE antecipou projeção de crescimento da Zona do Euro de 0,8% do PIB, retrocesso ante a taxa de 1,1% projetada em dezembro. Contudo, advertiu que as previsões, interrompidas em 24 de fevereiro, não estão atualizadas.





Ontem, a Comissão Europeia foi além, tanto para os 27 países da União Europeia quanto para os 19 da Eurozona, prevendo uma “recuperação substancial” em 2021. “É muito provável que o crescimento da Zona do Euro e da UE em seu conjunto caia abaixo de zero este ano”, disse o diretor-geral de Assuntos Econômicos da Comissão Europeia, Maarten Verwey. No início de fevereiro, o grupo de Bruxelas afirmou que o COVID-19 representava “novo risco” para a economia da Zona do Euro, mas deixou sem alterações, por enquanto, sua previsão de crescimento para 2020 e 2021, em 1,2%.













Presidentes em ação





Os líderes do G7, o grupo dos países mais desenvolvidos do mundo, se reunirão por videoconferência na próxima segunda-feira em reunião extraordinária destinada a coordenar suas ações na luta contra o coronavírus nos campos da saúde, econômico, financeiro e de pesquisa. A videoconferência foi organizada pelo presidente francês Emmanuel Macron, que telefonou para o colega dos Estados Unidos, Donald Trump, cujo país está presidindo o G7 este ano, e para os outros líderes. “Vamos coordenar nossos esforços sobre a vacina e os tratamentos e trabalharemos em uma resposta econômica e financeira”, afirmou Macron no Twitter.