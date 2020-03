Vale diz que pode suspender operações no mundo por conta de coronavírus

A Vale lembra que depende 'de uma extensiva cadeia de logística e de fornecedores' (foto: Yasin AKGUL / AFP )

Em comunicado divulgado na noite desta quinta-feira, 12,por conta da pandemia do coronavírus. "Podemos ter que vir a adotar medidas de contingência ou eventualmente suspender operações", diz a companhia, ressaltando que, até o momento, não sofreu qualquer impacto material ou teve qualquer funcionário infectado por conta do avanço da doença no mundo.(63,3% e 13,8% da receita em 2019, respectivamente). A Vale lembra que depende "de uma extensiva cadeia de logística e de fornecedores, incluindo diversos portos, centros de distribuição e fornecedores que tem operações nas regiões afetadas".A multinacional informa que, desde janeiro, passou a adotar medidas de prevenção ao COVID-19. Foram criados um comitê técnico de crise e um comitê executivo para gerir as ações resultantes da pandemia. Todas as viagens de negócios e eventos não-essenciais foram cancelados ou postergados. Os empregados que retornam de viagens internacionais são instruídos a entrar em contato com o departamento de saúde da companhia por telefone antes de retornar às atividades, mesmo que não apresentem sintomas. "Em escritórios em países onde o COVID-19 tem(home office)", diz a companhia.