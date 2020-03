Fed NY injeta mais de US$ 1,5 trilhão no sistema financeiro

A distrital de Nova York do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) anunciou no início da tarde desta quinta-feira, 12, uma injeção de mais de US$ 1,5 trilhão no sistema financeiro, para conter problemas de financiamento associados aos efeitos do coronavírus, através de suas operações de recompras de títulos (repo).



De acordo com a autoridade, as mudanças lidam com "problemas temporários" e "muito pouco usuais" no mercado de financiamento.



O cronograma divulgado informa que a autoridade monetária ofertará, hoje, US$ 500 bilhões em títulos de operações de recompra de três meses. Na sexta-feira, serão US$ 500 bilhões em títulos de três meses e US$ 500 bilhões em títulos de um mês.



O Fed NY ainda disse que as operações de recompra de US$ 500 bilhões em títulos de três meses e de um mês serão feitas semanalmente e que compras de ao menos US$ 45 bilhões em títulos de duas semanas passam a acontecer duas vezes por semana. Além disso, a distrital nova-iorquina do banco central americano seguirá oferecendo ao menos US$ 175 bilhões em títulos overnight diariamente.