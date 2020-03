Guedes diz que Brasil vai sofrer um 'impacto' apesar de a crise ser 'passageira'

(foto: Reprodução/Agencia Brasil) ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quinta-feira (12/03) que o Brasil deve sofrer “um impacto” pela crise gerada pelo coronavírus. Na opinião do ministro, apesar de ser intensa, a crise é “passageira”. Guedes fez o comentário após ser questionado pelos jornalistas sobre a nova disparada do dólar que, que, pela manhã, chegou a R$ 5. , afirmou nesta quinta-feira (12/03) que odeve sofrer “um impacto” pela crise gerada pelo. Na opinião do ministro, apesar de ser intensa, a crise é “passageira”. Guedes fez o comentário após ser questionado pelos jornalistas sobre a nova disparada do dólar que, que, pela manhã, chegou a









Em seguida, o ministro defendeu que as políticas envolvendo o governo e o Congresso se transformem em “um mutirão de solidariedade” para superar a atual crise.





Na quarta-feira (11/3), o Congresso derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e elevou o limite de renda para a concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Segundo o governo, esse aumento vai gerar um impacto de R$ 20 bilhões nas contas públicas apenas neste ano.





O ministro também informou que o governo vai recorrer à Justiça e ao Tribunal de Contas da União (TCU) para tentar reverter a decisão sobre o BPC. A derrubada do veto foi um “sinal do Congresso Nacional” em um momento de disputa sobre as regras do orçamento impositivo, isto é, quando o Executivo e Legislativo competem pela prerrogativa de definir a destinação de recursos públicos.





"Nossa avaliação é que, se há algum espaço agora, é para justamente remanejar o orçamento para essas prioridades (área de saúde, por conta do coronavírus)", disse.





"É hora de explorarmos as disputas? De jogamos os poderes uns contra os outros por pequenos deslizes de comentários? Ou é hora de tentarmos interpretar corretamente o que está sendo transmitido e tentarmos construir a saída juntos", questionou.

Muita besteira

Na semana passada, o ministro afirmou que, se fizesse “muita besteira, o dólar poderia bater R$5”.





"É um câmbio que flutua. Se eu fizer muita besteira, ele pode ir para esse nível (de R$ 5). Se eu fizer muita coisa certa, pode descer", disse em evento realizado na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). "(Com a as reformas), mais rápidos são retomados os investimentos, e o dólar acalma.", disse.



Nesta quinta, o ministro esclareceu que, quando fez a declaração, ele não estava se referindo apenas a ele ou ao governo, mas "ao Congresso, Senado, Câmara, Presidência da República, ministros, opinião pública informada pela mídia".





De acordo com Guedes, "todos nós somos responsáveis" pela instabilidade que se reflete na disparada da moeda norte-americana.

* A estagiária está sob supervisão de Ellen Cristie.