OMC cancela conferência ministerial que aconteceria em junho por coronavírus

A Organização Mundial do Comércio (OMC) cancelou a 12ª Conferência Ministerial (MC12), que aconteceria entre 8 e 11 de junho no Cazaquistão, considerando os riscos envolvendo a disseminação do coronavírus.



O diretor-geral da entidade, Roberto Azevêdo, terá uma reunião com o Conselho Geral da OMS "assim que as condições permitirem", para que decidam "como proceder com as disposições revisadas para o MC12".