BC cancela seminário anual de Meta para Inflação de maio

O Banco Central anunciou nesta quinta-feira, 12, o cancelamento do XXII Seminário Anual de Metas para Inflação, que seria realizado nos dias 20 e 22 de maio, no Rio de Janeiro, devido à pandemia global de coronavírus. De acordo com a autoridade monetária, uma nova data para o evento será comunicada oportunamente.



"A decisão foi tomada como medida preventiva para evitar o risco de propagação do coronavírus", informou o BC em nota.