BCE mantém juros inalterados, mas anuncia novas LTROs e compra adicional de bônus

O Banco Central Europeu (BCE) decidiu manter seus juros básicos inalterados após concluir reunião de política monetária nesta quinta-feira, mas anunciou uma nova rodada de empréstimos de longo prazo, conhecidos como LTROs, e uma compra adicional de bônus soberanos.



Contrariando a maioria dos analistas, o BCE manteve sua taxa de depósito em -0,50%. A taxa de refinanciamento também ficou inalterada, em 0%.



Em comunicado, o BCE avaliou que não vê sinais concretos de tensões nos mercados monetários ou escassez de liquidez no sistema bancário.



O BCE, no entanto, disse que vai oferecer novas LTROs, à taxa de depósito. A autoridade monetária também concederá termos "consideravelmente mais favoráveis" para as chamadas Operações de Refinanciamento de Prazo Mais Longo Direcionadas (TLTROs, na sigla em inglês) entre junho de 2020 e junho de 2021, de forma a impulsionar empréstimos para "os mais afetados pela disseminação do coronavírus", principalmente pequenas e médias empresas.



Neste período, a taxa das TLTROs ficará 25 pontos-base abaixo da taxa média utilizada nas principais operações de refinanciamento do Eurosistema.



Além disso, o BCE anunciou que fará uma compra adicional líquida de bônus, no valor de 120 bilhões de euros, até o fim do ano, paralelamente ao atual programa de relaxamento quantitativo (QE, pela sigla em inglês).



O QE será mantido "pelo tempo que for necessário para reforçar o impacto acomodatício das suas taxas de política" e terminará pouco tempo antes de o BCE "começar a elevar as taxas de juros", reiterou a instituição no comunicado.



O BCE também reafirmou que os juros continuarão nos níveis atuais ou menores até que a inflação da zona do euro convirja "de forma robusta" para sua meta oficial, que é de uma taxa ligeiramente abaixo de 2%. Os dados mais recentes, referentes a fevereiro, mostram que a inflação anual do bloco está muito abaixo desse patamar, em 1,2%.



Logo mais, a partir das 10h30 (de Brasília), a presidente do BCE, Christine Lagarde, falará sobre a decisão de hoje em coletiva de imprensa. Às 11h30 (de Brasília), o BCE vai publicar outro comunicado com detalhes sobre as novas LTROs.