IPCA é o menor para fevereiro desde 2000

Rio – O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que serve como inflação oficial, ficou em 0,25%, em fevereiro. O resultado foi divulgado ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e é o menor registrado para o mês de fevereiro desde 2000. Nos primeiros dois meses de 2020, o IPCA soma uma alta de 0,46%. E, nos últimos 12 meses, o índice está em 4,01%. O IPCA é medido em famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos em 10 regiões metropolitanas (Fortaleza, Belo Horizonte, Recife, Vitória, São Paulo, Belém, Salvador, Porto Alegre, Curitiba e Rio de Janeiro), em Brasília, e nos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís e Aracaju.





Quatro dos nove grupos de despesas que integram o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registraram deflação em fevereiro. As famílias gastaram menos no mês com Vestuário (-0,73%), Habitação (-0,39%), Transportes (-0,23%) e Artigos de residência (-0,08%). O grupo Vestuário foi influenciado pelas variações negativas nos itens roupas femininas (-1,23%), roupas masculinas (-1,05%), calçados e acessórios (-0,46%) e, também, nas roupas infantis (-0,34%). Por outro lado, joias e bijuterias (1,32%) subiram pelo oitavo mês consecutivo, devido ao aumento na cotação do ouro.





A maior pressão no IPCA foi do grupo Educação, com alta de 3,7%, um impacto de 0,23 ponto percentual no índice. Os reajustes das mensalidades escolares pesaram no orçamento das famílias em fevereiro. Os cursos regulares ficaram 4,42% mais caros, item responsável pela maior contribuição individual para o IPCA de fevereiro, 0,20 ponto percentual. Os cursos diversos aumentaram 2,67%, com impacto de 0,02 ponto percentual.





Segundo Pedro Kislanov, gerente do Sistema de Índices de Preços do IBGE, o reajuste das mensalidades escolares está em linha com o comportamento sazonal e mantém patamar de alta semelhante para meses de fevereiro desde 2018. No mês de fevereiro do ano passado, os gastos com Educação tinham aumentado 3,53%. Em fevereiro de 2018, a alta foi de 3,89%.