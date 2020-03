A Petrobras atingiu novos recordes de produção no campo de Búzios, na área do pré-sal da Bacia de Santos, na última terça-feira, 10. São 640 mil barris de óleo por dia e 790 mil barris de óleo equivalente diários produzidos na quatro plataformas atualmente instaladas no campo. A estatal prevê colocar mais duas plataformas em funcionamento no campo de Búzios, em 2022 e 2024.