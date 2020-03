Termina monitoria do MP na Braskem previsto em acordo de leniência

O Ministério Público Federal (MPF) encerrou nesta quarta-feira, 11, a monitoria na Braskem, que foi implementada após o acordo de leniência fechado pela companhia em 2016. Em fato relevante, a Braskem informa que a decisão foi baseada na certificação de monitores independentes que atestaram a implementação de todas as recomendações feitas para o programa de conformidade.



A Braskem afirma que passou a adotar controles para cumprir leis anticorrupção e outros mecanismos de governança, com o objetivo de prevenir novos ilícitos.



Agora, a Braskem aguarda a certificação de seu programa pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) e pela autoridade de mercado de capitais nos EUA, a Securities and Exchange Comission (SEC).