Gasto com Habitação cai 0,39% no IPCA de fevereiro e ajuda com impacto negativo

A queda no custo da conta de luz reduziu os gastos das famílias com Habitação em fevereiro. O grupo teve um recuo de 0,39%, um impacto negativo de 0,06 ponto porcentual sobre a inflação, após uma alta de 0,55% em janeiro, segundo os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



O item energia elétrica encolheu 1,71%, com contribuição de -0,08 ponto porcentual para o IPCA de fevereiro, em função da entrada em vigor da bandeira tarifária verde, em que não há cobrança adicional na conta de luz.



À exceção de Vitória (2,32%) e Fortaleza (0,25%), todas as demais áreas pesquisadas apresentaram redução nas tarifas de energia elétrica.



Por outro lado, o gás encanado subiu 0,18%, decorrente de reajustes no Rio de Janeiro, Curitiba e São Paulo.



A taxa de água e esgoto aumentou 0,03%, puxada pelo reajuste nas tarifas em Campo Grande.