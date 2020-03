Itália destina 25 bilhões de euros para combater efeitos do coronavírus

O governo da Itália anunciou hoje que vai destinar 25 bilhões de euros (quase US$ 28 bilhões) para combater os efeitos da epidemia de coronavírus, sendo que os primeiros gastos serão efetuados até o fim da semana.



O ministro de Economia italiano, Roberto Gualtieri, disse que um decreto inicial a ser emitido até sexta-feira (13) irá detalhar gastos de cerca de 12 bilhões de euros (US$ 13,4 bilhões). A iniciativa vai incluir medidas para apoiar os serviços de saúde e a agência de proteção civil, assim como o mercado de trabalho.



As medidas têm o objetivo de preservar empregos, fornecer liquidez a famílias e empresas e adiar o pagamento de impostos e hipotecas.



Gualtieri não especificou quais medidas específicas serão incluídas no primeiro decreto.



Já o primeiro-ministro Giuseppe Conte disse que a União Europeia (UE) tem dado indicações de que pretende contribuir com recursos, o que pode ajudar a aliviar o ônus fiscal da Itália e a manter seu déficit orçamentário sob controle.



Desde o início do surto de coronavírus, a Itália já contabilizou mais de 10 mil casos da doença. Fonte: Associated Press.