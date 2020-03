CAE do Senado convida Guedes para apresentar medidas para enfrentar crise

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou convite para que o ministro da Economia, Paulo Guedes, apresente as medidas que o governo federal deve adotar para conter os impactos da crise internacional do petróleo e do coronavírus. O avanço da doença em vários países impactou diretamente as economias globais e a brasileira.



A princípio, o senador Reguffe (Podemos-DF) propôs a convocação do ministro. É prerrogativa do Legislativo convocar ministros de Estado para prestar esclarecimentos, que, nesses casos, são obrigados a comparecer no Congresso. Entretanto, o presidente do colegiado, Omar Aziz (PSD-AM), sugeriu a mudança e afirmou que um convite seria mais "elegante".



O parlamentar acatou a sugestão, mas criticou a prática rotineira de mudar requerimentos de convocação para convites. "A convocação deveria ser encarada como algo normal, natural. Não deveria ser problema um ministro de Estado ser convocado, não é uma denúncia contra o ministro, apenas para que preste esclarecimentos. Mas aqui, em todas as comissões, se transforma convocações e convites", afirmou.



Bolsa Família



Recentemente nomeado, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, também foi convidado para prestar esclarecimentos sobre o Bolsa Família. Reportagem do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, revelou que o governo federal priorizou Sul e Sudeste na concessão de novos benefícios do programa em janeiro, em detrimento da região Nordeste.



Na semana passada, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo já havia aprovado convite para Onyx prestar esclarecimentos sobre o aumento da fila para receber o benefício. A audiência pública está prevista para a próxima quarta-feira, 18.