Nosso patético Fed deve baixar juros aos níveis de países concorrentes, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou hoje a usar sua conta no Twitter para reclamar da postura do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), pedindo novamente uma postura mais agressiva da instituição para relaxar a política monetária e apoiar a economia. "Nosso patético, lento para agir Federal Reserve, comandado por Jay Powell, que elevou os juros muito rápido e os reduziu muito tarde, deveria cortar nossa taxa para os níveis das nações concorrentes", afirmou Trump.



O presidente disse que os "países concorrentes" têm até 2 pontos porcentuais de vantagem, em relação aos EUA, "mesmo com ajuda maior do câmbio", além de estarem lançando estímulos. "O Federal Reserve deve ser um líder, não um seguidor atrasado, que é o que tem sido", reclamou.