Maia: Quem comanda processo para resolver crise é o poder Executivo

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta segunda-feira, 9, que o poder Executivo tem de comandar as ações para resolver a crise que fez despencar as bolsas do Brasil e do mundo nesta segunda-feira, após a Arábia Saudita deflagrar uma "guerra de preços" no mercado de petróleo e em meio ao avanço do coronavírus.



"A Câmara e o Senado estão prontos para ajudar, mas quem comanda esse processo é o poder Executivo", disse o parlamentar. "Vamos aguardar as demandas colocadas, mas essa crise não será resolvida mudando leis ou a Constituição. O Executivo precisa tomar ações. O Congresso quer estar junto e quer que o poder Executivo comande isso", afirmou.



As declarações de Maia foram dadas à imprensa enquanto ele chegava para participar de evento de lançamento da CNN Brasil, em São Paulo, no Parque do Ibirapuera. Antes de entrar, Maia respondeu que o Congresso não tem nenhuma sugestão para o Executivo.