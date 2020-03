Maia diz que crise de petróleo deve ter impacto de 'um ou dois meses'

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta segunda-feira, 9, que a crise do petróleo deve ter impacto de "um ou dois meses". Ele afirmou também não esperar que o choque tenha efeitos permanentes.



Em evento sobre educação, Maia acabou comentando que esteve no domingo, 8, com o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, com o chefe da Assessoria Especial de Relações Institucionais do Ministério da Economia, Esteves Colnago, e com um representante da Secretaria de Governo. Ele não detalhou o assunto discutido.



No domingo à noite, Maia publicou em sua conta no Twitter, logo após as primeiras notícias sobre o choque nos preços do petróleo, um alerta de que o cenário internacional "exige seriedade e diálogo das lideranças do País".



Ele defendeu a adoção de medidas emergenciais e afirmou que a crise pode se tornar uma oportunidade "se agora os poderes da República agirem em harmonia e com espírito democrático".



No evento desta segunda-feira, ao discutir o destino do Fundeb, fundo para a educação básica, Maia disse que não faz nada sem combinar com Mansueto. "Posso até não combinar com Paulo Guedes (ministro da Economia), mas não (deixo de combinar) com o Mansueto. Ele é o Tesouro", comentou.