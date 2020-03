Bolsonaro: Após divulgação do PIB, está muito bem a economia, graças a Deus

Comentando o resultado do Produto Interno Bruno (PIB) de 2019, o presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira, 5, que a economia "está muito bem, graças a Deus". Em fala rápida durante transmissão de vídeo ao vivo em seu Facebook, o presidente voltou a dizer que o ministro da Economia, Paulo Guedes, é o "posto Ipiranga" e se mostrou satisfeito com a recuperação econômica.



"Se for levar em conta os últimos anos, teve altos e baixos. No governo Dilma tivemos dois anos consecutivos de PIB negativo, de 3,5% e 3,3%. No primeiro governo Temer já deu uma recuperada: passou de menos 3,3% para mais 1,3%, então foi um crescimento de 4,6%, uma diferença do negativo para o positivo que dá 4,6%", explicou Bolsonaro. "O detalhe que a imprensa não noticiou, e eu não entendo de economia, o 'posto Ipiranga' que explicou pro pessoal lá, houve muito mais participação da iniciativa privada do que o setor público na questão de fazer o número final do PIB", celebrou.



De acordo com Bolsonaro, um bom desempenho da economia tem sido "testemunhado e comprovado pelos empresários de São Paulo". O presidente esteve hoje na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), na Avenida Paulista.



O presidente também reforçou que não teve que negociar com o Congresso Nacional para aprovar a manutenção de seus vetos ao orçamento impositivo, o que ocorreu ontem. "Não houve negociação para pagamento de R$ 15 bilhões em emendas", afirmou. O presidente falou que, se houver dinheiro sobrando no caso de uma arrecadação maior do que prevista inicialmente, vai discutir a destinação do dinheiro com o Parlamento.