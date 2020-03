Virgin adia início das operações no Brasil por conta do Coronavírus

A Virgin Atlantic Airways resolveu adiar o início das suas operações no Brasil, alegando que monitora a situação do Coronavírus ao redor do mundo. A companhia aérea britânica faria seu voo inaugural na rota Londres/Heathrow - São Paulo no dia 29 de março, e agora, a operação foi adiada para o dia 05 de outubro.



Em comunicado, a Virgin afirma que esta decisão faz parte de uma série de medidas que são tomadas, como a suspensão da rota Londres - Shanghai, e a redução da frequência nos voos Londres - Hong Kong. A empresa orienta os passageiros com reservas a entrarem em contato para negociarem remarcações e reembolsos.