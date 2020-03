BC da Argentina corta taxa de juros da LELIQ de 40% a 38%

O Banco Central da República Argentina (BCRA) decidiu hoje cortar o limite inferior da taxa de juros das Letras de Liquidez (LELIQ) de 40% para 38%. Em comunicado, a instituição diz que, com isso, a taxa de referência em termos efetivos fica em 45,4% ao ano. "Isso a mantém em terreno positivo suficiente para promover a poupança em pesos e ao mesmo tempo recompor a situação de crédito de famílias e empresas por meio da reativação do crédito", afirma o texto.



A nova taxa de política monetária valerá a partir da próxima licitação de LELIQ, em 10 de março. O comunicado do BCRA diz ainda que, embora ocorra uma "melhora incipiente em vários indicadores de atividade, ainda não há evidências firmes de saída da fase recessiva" na economia do país.