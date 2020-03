China diz que comércio exterior sofre no 1º trimestre, mas começa a se recuperar

As exportações e importações da China enfrentam uma grave situação neste primeiro trimestre devido a transtornos causados pela epidemia de coronavírus, afirmou nesta quinta-feira Li Xingqian, chefe do Departamento de Comércio Exterior do Ministério de Comércio chinês, em coletiva de imprensa semanal.



Economistas preveem um drástica queda no comércio exterior da China no trimestre inicial do ano, uma vez que medidas tomadas pelo governo chinês para conter a disseminação do vírus levaram ao fechamento das fábricas locais por várias semanas. As empresas e produção começaram a ser retomadas no fim de fevereiro, à medida que Pequim foi afrouxando as restrições.



Todos os exportadores da província de Tianjin retomaram as atividades, enquanto a volta ao trabalho nas províncias de Guangdong, Jiangsu e Shandong, assim como nas cidades de Xangai e Chongqing, chega a 70%, segundo Li.



Com a gradual retomada das operações, as exportações e importações da China já dão sinais de recuperação, ressaltou Li, acrescentando que o governo vai agir para tentar amenizar o impacto do coronavírus no comércio com grandes parceiros, como Japão e Coreia do Sul.



Na mesma coletiva, o ministério informou que os gastos com consumo estão ganhando força desde o fim de fevereiro, com as vendas no varejo de automóveis e de eletrodomésticos avançando num ritmo de dois dígitos. Fonte: Dow Jones Newswires.