Waldery: nova expectativa de PIB pode ficar abaixo de 2,4%, mas ainda acima de 2%

A nova projeção oficial da equipe econômica para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2020 deve ficar abaixo dos atuais 2,4%, mas ainda acima de 2%, disse nesta quarta, 4, o secretário especial de Fazenda, Waldery Rodrigues. O anúncio oficial deve ser feito na próxima quarta-feira, 11.



A partir da revisão da estimativa de crescimento, o governo poderá reavaliar suas receitas e decidir sobre a necessidade ou não de bloquear recursos no Orçamento. A equipe econômica tem até 22 de março para publicar o relatório de avaliação de receitas e despesas do primeiro bimestre.



Hoje, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que o País cresceu 1,1% no ano passado, um resultado pior que em 2017 e 2018.



Segundo Waldery, elementos exógenos como o impacto do coronavírus sobre a atividade econômica preocupam. Mesmo assim, ele ressaltou que o PIB teve um resultado mais dinâmico no segundo semestre de 2019 do que no primeiro, o que apontaria uma tendência positiva para este ano.



"O crescimento de 2019 se deu pelo lado da despesa, com aumento no consumo das famílias", afirmou.