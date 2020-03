PIB per capita fica em R$ 34.533 em 2019 e cresce 0,3% ante 2018, diz IBGE

O Produto Interno Bruto (PIB) em valores correntes totalizou R$ 7,3 trilhões no ano passado, sendo R$ 6,2 trilhões em Valor Adicionado a preços básicos e R$ 1,0 trilhão de Impostos sobre Produtos líquidos de Subsídios. Como resultado, o PIB per capita alcançou R$ 34.533 em 2019, em valores correntes, um avanço de 0,3% em relação a 2018, já descontada a inflação do período.



Em 2019, o PIB cresceu 1,1% em relação ao ano anterior.



Houve expansão de 1,1% do Valor Adicionado a preços básicos e alta de 1,5% no volume dos Impostos sobre Produtos líquidos de Subsídios.