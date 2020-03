FMI e Bird vão ter encontro virtual

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, e o presidente do Banco Mundial (Bird), David Malpass, anunciaram em comunicado ontem que concordaram em implementar um plano conjunto para que os encontros de primavera das entidades ocorram em um "formato virtual". A decisão foi fruto das "crescentes preocupações de saúde" relacionadas ao coronavírus.



"Com esse formato adaptado, estamos confiantes de que nossos países-membros serão capazes de se envolver de modo eficaz em questões prementes da economia global", disseram o FMI e o Bird. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.