PMI composto da zona do euro sobe a 51,6 em fevereiro, maior nível em 6 meses

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro, que engloba os setores industrial e de serviços, subiu de 51,3 em janeiro para 51,6 em fevereiro, atingindo o maior patamar em seis meses, segundo pesquisa final divulgada hoje pela IHS Markit.



O resultado confirmou leitura prévia de fevereiro e veio em linha com previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal.



Apenas o PMI de serviços da zona do euro avançou levemente no mesmo período, de 52,5 para 52,6, mas ficou abaixo da estimativa preliminar, de 52,8.



Leituras acima de 50 indicam expansão da atividade econômica.