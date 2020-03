Coreia do Sul propõe orçamento suplementar para combater coronavírus

O governo da Coreia do Sul propôs nesta quarta-feira um orçamento suplementar de quase US$ 10 bilhões, como parte de uma estratégia de estímulos fiscais para amenizar o impacto da epidemia de coronavírus em sua economia.



O orçamento de 11,7 trilhões de wons sul-coreanos (US$ 9,91 bilhões) será destinado a equipamentos e instalações médicas e também para oferecer assistência financeira a empresas, comerciantes e famílias afetadas pelo vírus.



A proposta orçamentária deve ser submetida à aprovação legislativa nesta quinta-feira (05). Fonte: Dow Jones Newswires.