EUA cortam juros para driblar efeito do vírus Marina Barbosa

O G7, grupo que reúne as sete maiores economias do planeta, anunciou que vai “usar todas as ferramentas políticas apropriadas” para proteger a economia internacional dos impactos econômicos da epidemia de coronavírus e, assim, “alcançar um crescimento forte e sustentável” neste ano. O anúncio foi feito por meio de comunicado conjunto emitido pelos ministros de Finanças e pelos governadores dos bancos centrais dos países que compõem o G7, que participaram de conferência extraordinária ontem para discutir os efeitos da epidemia no crescimento das nações desenvolvidas.





“Dados os possíveis impactos do COVID-19 no crescimento global, reafirmamos nosso compromisso de usar todas as ferramentas políticas apropriadas para alcançar um crescimento forte e sustentável e salvaguardar os riscos negativos”, afirmaram os ministros do G7, garantindo que os sete países mais ricos do mundo estão prontos para cooperar em medidas econômicas “oportunas e eficazes” que possam mitigar os impactos do coronavírus.





“Juntamente com o fortalecimento dos esforços para expandir os serviços de saúde, os ministros das Finanças do G7 estão prontos para tomar ações, incluindo medidas fiscais, quando apropriado, para ajudar na resposta ao vírus e apoiar a economia durante esta fase. Os bancos centrais do G7 continuarão cumprindo seus mandatos, apoiando a estabilidade de preços e o crescimento econômico, mantendo a resiliência do sistema financeiro”, acrescentou o comunicado.





O grupo ainda disse que o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Mundial e outras instituições financeiras internacionais estão prontas para ajudar o G7 a “enfrentar a tragédia humana e o desafio econômico colocado pela COVID-19 através do uso de seus instrumentos disponíveis ao máximo possível”.





O anúncio do G7, porém, ficou um pouco abaixo das expectativas do mercado financeiro, que esperava anúncios de cortes de juros mundo afora diante dos impactos mundiais do coronavírus. Por isso, o ânimo que elevou bolsas mundo afora na segunda-feira se dissipou. No Brasil, por exemplo, o Ibovespa, que chegou a subir 2,36% na segunda-feira após uma sequência de resultados negativos, passou a crescer com menos ímpeto ao longo da manhã de ontem, voltando ao patamar dos 106 mil pontos e levando o dólar para perto dos R$ 4,50 novamente.





O Ibovespa só voltou a subir com força no fim da manhã, quando o Federal Reserve (Fed), o Banco Central dos Estados Unidos, contrariou as expectativas geradas pelo comunicado do G7 e reduziu a sua taxa de juros em 0,5 ponto percentual, para a faixa de 1% a 1,25%. O secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, teve audiência no Comitê de Finanças do Senado em Capitol Hill, em Washington, DC, em meio à crescente incerteza com os efeitos dos coronavírus.





Cortes de juros são esperados em todo o mundo pelo mercado porque, na segunda-feira, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) avisou que o coronavírus pode reduzir em pelo menos 0,5 ponto percentual o crescimento mundial.





Se confirmada, a queda pode levar o Produto Interno Bruto (PIB, o conjunto da produção de bens e serviços do planeta) ao menor índice de crescimento desde 2009, quando o PIB caiu 0,5% em função da crise financeira de 2008. Os analistas de bancos e corretoras passaram a especular, então, que os bancos centrais poderiam anunciar cortes de juros para estimular suas economias e, assim, tentar amenizar esse impacto do coronavírus. A redução, apesar de não ter ficado clara no anúncio do G7, já foi anunciada pela Austrália e, agora, pelos Estados Unidos.

Recuperação





As bolsas europeias fecharam com ganhos, ontem. Os índices já subiam mais cedo, diante da expectativa de possíveis medidas de estímulo à economia para se contrapor aos efeitos do surto de coronavírus. O movimento foi mantido após o G7 emitir comunicado, embora com menos fôlego após os países do grupo não terem anunciado medidas específicas, e também após o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) inesperadamente cortar os juros em 50 pontos-base nos Estados Unidos.





O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 1,37%, em 381,13 pontos, mesmo com vários bancos em baixa pelo continente. O Banco Central Europeu (BCE), por sua vez, estuda prover liquidez a empresas afetadas por coronavírus, segundo fontes ouvidas pela agência de notícias Reuters. Já um dirigente do BCE, Peter Kazimir, disse que não vê necessidade de resposta iminente do banco central ao coronavírus.





O presidente do Fed, Jerome Powell disse que pode haver mais mudanças na política monetária, embora sem se comprometer agora com isso. Mais cedo, o presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Mark Carney, havia dito que se a recuperação britânica não for sustentada, o BoE pode precisar agir, em meio aos problemas causados pelo coronavírus.





Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou com ganho de 0,95%, em 6.718,20 pontos. A ação da petroleira BP subiu 0,90% e a mineradora Anglo American, 3,17%. Em Frankfurt, o índice DAX avançou 1,08%, a 11.985,39 pontos. Entre os papéis mais negociados, Deutsche Bank caiu 2,99% e Commerzbank, 1,83%, mas Steinhoff se destacou, em alta de 20,07%, e Lufthansa subiu 8,87%, recuperando perdas recentes. O índice CAC 40, da Bolsa de Paris, subiu 1,12%, a 5.393,17 pontos.





Em Milão, o índice FTSE MIB avançou 0,43%, a 21.748,20 pontos. Na Bolsa de Madri, o índice Ibex 35 subiu 0,80%, a 8.811,60 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 registrou alta de 1,53%, a 4.890,02 pontos. Na Ásia, espera-se a recuperação das bolsas, que fecharam em queda, na segunda-feira, de 7,72% na China e de 1,01% no Japão. (Com agências)













Banco Central monitora

O Banco Central divulgou nota, ontem, informando que monitora atentamente os impactos do surto de coronavírus nas condições financeiras e na economia brasileira. “No último Copom (reunião do Comitê de Política Monetária), o 15º parágrafo da Ata da 228ª reunião afirma: 'O eventual prolongamento ou intensificação do surto implicaria uma desaceleração adicional do crescimento global, com impactos sobre os preços das commodities e de importantes ativos financeiros. O Copom concluiu que a consequência desses efeitos para a condução da política monetária dependerá da magnitude relativa da desaceleração da economia global versus a reação dos ativos financeiros.'” De acordo com a autoridade monetária, as próximas duas semanas vão permitir análise com mais precisão sobre os efeitos da epidemia na trajetória da inflação no horizonte relevante de política monetária.

Dólar renova alta, a R$ 4,51

Houve repercussão também na bolsa brasileira da decisaão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de cortar os juros dos fed funds em 0,5 ponto percentual, para a faixa entre 1% e 1,25%. A instituição admitiu, em breve comunicado, os riscos do avanço do coronavírus à atividade econômica. Ontem, o Ibovespa, índice das ações mais negociadas na B3, caiu 1,02% a 105.537 pontos com volume financeiro negociado de R$ 34,054 bilhões. O dólar comercial renovou máxima histórica e se valorizou 0,54%, alcançando R$ 4,51 na compra e a R$ 4,5109 na venda. Para abril, o dólar futuro teve ganhos de 0,75% a R$ 4,515.





Diante dos riscos para o crescimento mundial e em apoio à busca das metas de máximo emprego e estabilidade de preços, o Comitê Federal de Mercado Aberto dos EUA cortou os juros. O comunicado informa ainda que a decisão de política monetária foi unânime. A declaração foi emitida logo após uma reunião por telefone de ministros e bancos de finanças do G7, na qual não houve anúncio concreto, mas uma ação concentrada foi prometida.





O presidente do Fed, Jerome Powell, considerou que essa redução – há muito solicitada pela Casa Branca – dará um “impulso significativo” à economia e disse que poderá haver mais ações coordenadas com o G7 pela epidemia. Ele também afirmou que “a extensão e a persistência dos efeitos” do coronavírus são muito difíceis de prever. “Ninguém sabe quanto tempo” esses efeitos podem durar, acrescentou.





O principal índice da Bolsa de Nova York, o Dow Jones Industrial Average, que alcançou o equilíbrio após o corte nas taxas, voltou ao terreno negativo enquanto Powell falava, com queda de 1,3%. A decisão unânime de cortar as taxas adotadas pelo comitê de política monetária do Fed fora do cronograma habitual de reuniões é a primeira desde a crise financeira de 2008. A próxima reunião planejada desse comitê será em meados deste mês.





Para o banco central dos EUA – que havia interrompido seus cortes de taxa – “coronavírus apresenta riscos” para “a atividade econômica”. Nesse sentido, o Fed também disse “monitorar de perto” o impacto da epidemia, mas enfatizou que “os fundamentos da economia dos EUA permanecem sólidos”.





O presidente Donald Trump, que pressiona o Fed a cortar as taxas de juros, disse que a agência deve fazer mais pela economia. “O Fed reduziu suas taxas, mas deve ir além e, acima de tudo, deve se alinhar com os outros países/concorrentes”, escreveu o presidente no Twitter, buscando a reeleição este ano.





Estímulos também na França e Malásia

O Banco Central da Malásia também decidiu ontem cortar sua taxa básica de juros em 0,25 ponto porcentual, a 2,50%, o menor nível desde 2010, à medida que a economia local cresce também no menor ritmo em uma década. O BC malaio também alertou que a epidemia de coronavírus vai afetar a economia doméstica no primeiro trimestre, principalmente por meio dos setores de turismo e manufatureiro.





Segundo a instituição, um novo pacote de estímulos vai ajudar a sustentar a atividade econômica no segundo semestre, mas há riscos negativos “oriundos da natureza evolutiva e prolongado impacto do COVID-19”, assim como da fraqueza das commodities, produtos agrícolas e minerais cotados no mercado internacional.





Enquanto isso, o governo da França anuncou que vai ajudar empresas afetadas pela epidemia do coronavírus a obter novos empréstimos bancários e permitir que o pagamento de dívidas tributárias seja adiado, segundo o ministro de Finanças do país, Bruno Le Maire.





O banco de investimento estatal BPI vai garantir empréstimos do Tesouro para empresas que estejam enfrentando dificuldades em função do surto. “Nossa responsabilidade é garantir o que o impacto seja tão limitado quanto possível, e que a economia possa, então, acelerar nas melhores condições possíveis”, afirmou Le Maire.





Le Maire e outros ministros de finanças do G7 participaram ontem de uma teleconferência para discutir os riscos do vírus e possíveis medidas. O ministro francês disse esperar que o impacto econômico do coronavírus seja bem mais significativo que a queda de 0,1 percentual no Produto Interno Bruto (PIB, o conjunto da produção de bens e serviços do país) que ele havia inicialmente estimado, quando a epidemia se limitava à China.





Até a segunda-feira, a França havia registrado 191 casos de coronavírus, que resultaram em quatro mortes. O governo da França vai ajudar empresas afetadas pela epidemia do coronavírus a obter novos empréstimos bancários e permitir que o pagamento de dívidas tributárias seja adiado, anunciou o ministro de Finanças do país, Bruno Le Maire.









BC indica que pode fazer nova redução na Selic





Marina Barbosa





O inesperado corte dos juros norte-americanos mexeu com os mercados de todo o mundo ontem. No Brasil, por exemplo, os analistas passaram o dia inteiro dizendo que a medida abre espaço para o Banco Central (BC) fazer um novo corte na taxa básica de juros (Selic). E o BC acabou indicando, agora à noite, que a Selic, que já está na mínima histórica de 4,25% ao ano, pode ser de fato reduzida na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que está marcada para daqui a apenas 15 dias.

“O Banco Central enfatiza que as próximas duas semanas permitirão uma avaliação mais precisa dos efeitos do surto de coronavírus na trajetória prospectiva de inflação no horizonte relevante de política monetária”, afirmou a autoridade monetária em comunicado emitido em resposta à especulação dos investidores no início desta noite.

No comunicado, o BC ainda disse que “monitora atentamente os impactos do surto de coronavírus nas condições financeiras e na economia brasileira”, sobretudo a recente deterioração do Ibovespa, que acabou ajudando a empurrar o dólar para R$ 4,50. “À luz dos eventos recentes, o impacto sobre a economia brasileira proveniente da desaceleração global tende a dominar uma eventual deterioração nos preços de ativos financeiros”, acrescentou o Banco Central.

A sinalização de um novo corte da taxa básica de juros (Selic), contudo, vai contra o que a autoridade monetária havia indicado no comunicado emitido ao término da última reunião do Copom, em fevereiro. Na época, o Banco Central disse que estava na hora de segurar os estímulos da política monetária para esperar que os últimos cortes da Selic fizessem feito na economia. O recado foi, portanto, de que o ciclo de cortes dos juros estava interrompido e só seria retomado em 2021.

Por isso, ontem, o BC fez questão de destacar outro ponto da última ata do Copom para dizer que essa projeção pode e deve ser modificada diante do novo cenário econômico mundial. Afinal, na última reunião do Copom, a epidemia do coronavírus estava só começando e não parecia ter condições de se alastrar tanto. Hoje, contudo, já se sabe que o vírus afeta cada vez mais países e deve reduzir em pelo menos 0,5 ponto percentual o crescimento da economia mundial.

“No último Copom, o 15º parágrafo da Ata da 228ª reunião afirma: ‘O eventual prolongamento ou intensificação do surto implicaria uma desaceleração adicional do crescimento global, com impactos sobre os preços das commodities e de importantes ativos financeiros. O Copom concluiu que a consequência desses efeitos para a condução da política monetária dependerá da magnitude relativa da desaceleração da economia global versus a reação dos ativos financeiros.’”, disse o BC nesta terça-feira.