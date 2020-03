BC da Malásia corta juros e alerta sobre impacto do coronavírus no 1º trimestre

O Banco Central da Malásia decidiu nesta terça-feira cortar sua taxa básica de juros em 0,25 ponto porcentual, a 2,50%, o menor nível desde 2010, à medida que a economia local cresce também no menor ritmo em uma década.



A redução veio em linha com a previsão de cinco de oito analistas consultados pelo The Wall Street Journal.



O BC malaio também alertou que a epidemia de coronavírus vai afetar a economia doméstica no primeiro trimestre, principalmente por meio dos setores de turismo e manufatureiro.



Segundo a instituição, um novo pacote de estímulos vai ajudar a sustentar a atividade econômica no segundo semestre, mas há riscos negativos "oriundos da natureza evolutiva e prolongado impacto do Covid-19", assim como da fraqueza das commodities. Fonte: Dow Jones Newswires.