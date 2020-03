FMI e Banco Mundial vão agir

A diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, disse que serão usados todos os instrumentos disponíveis para minimizar impactos da epidemia (foto: Brenda Smialowski/AFP %u2013 10/02/20)



O Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial divulgaram comunicado conjunto, no qual os dois organismos afirmam estar prontos para ajudar os países-membros a lidar com “a tragédia humana e o desafio econômico representados pelo coronavírus”. Os dois órgãos dizem estar “ativamente engajados com instituições internacionais e autoridades dos países, com especial atenção para os países pobres em que os sistemas de saúde são mais fracos e as pessoas estão mais vulneráveis”.

A diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, e o presidente do Banco Mundial, David Malpass, afirmam que usarão “todos os instrumentos disponíveis”, incluindo “financiamento emergencial”, assessoria política e assistência técnica. “Em particular, nós temos instrumentos de financiamento rápido que, coletivamente, podem ajudar os países a responder a uma ampla série de necessidades”, afirmaram, defendendo o fortalecimento do monitoramento de saúde e dos sistemas de respostas como “cruciais para conter a disseminação deste e de qualquer outro surto futuro”.

As entidades afirmam ainda ser essencial a cooperação internacional para lidar com o impacto de saúde e econômico do coronavírus. “O FMI e o Banco Mundial estão totalmente comprometidos para prover o apoio que as pessoas de nossos países-membros esperam de nós”, garantem.





Ministros Os ministros das Finanças dos países do G-7 terão uma teleconferência nesta semana para coordenar sua resposta ao novo coronavírus, como parte do esforço mais amplo para limitar o impacto econômico do surto, afirmou o ministro das Finanças francês, Bruno Le Maire, ontem. “Haverá uma ação coordenada”, afirmou Le Maire à televisão francesa, acrescentando que o objetivo dos formuladores da política é garantir “que este impacto significativo no crescimento seja o mais breve possível”.

Le Maire disse que falou por telefone no domingo com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, que atualmente é presidente do G-7, e deve conversar nesta semana com a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde. O ministro francês disse que a discussão entre os ministros do grupo deve ocorrer por telefone “porque não devemos viajar muito”. Uma reunião similar de ministros de Finanças das nações da zona do euro também é planejada, informou Le Maire.

A autoridade não quis discutir em detalhes o impacto econômico na França por causa do coronavírus, mas adiantou que ele será "muito mais significativo" que o recuo de 0,1 ponto porcentual no Produto Interno Bruto (PIB) antes projetado por Le Maire quando o surto era limitado à China.