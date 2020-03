Ministro confirma indicação de Davi Barreto para ANTT

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, confirmou a indicação de Davi Barreto para a direção geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), conforme antecipado pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) na última semana.



De acordo com Freitas, a indicação do servidor é motivada pelo conhecimento técnico dele na área. "A minha ideia é torná-lo diretor geral, e a razão é simples, currículo. O currículo dele é legal pra caramba. Engenheiro graduado no ITA, mestre em economia pela UnB, estudou regulação, dez anos à frente da área de fiscalização do TCU, já está fazendo um grande trabalho lá", afirma.



Freitas ressalta ainda a relação de Barreto ante o mercado. "Ele tem credibilidade no mercado. Na regulação, credibilidade é tudo", afirma.



A indicação será encaminhada ao presidente da República, Jair Bolsonaro, a quem cabe a nomeação do diretor.