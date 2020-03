Saldo da balança comercial de fevereiro é o 3º maior para o mês da série

A balança comercial brasileira registrou em fevereiro o terceiro maior saldo comercial da história para o mês, US$ 2,096 bilhões. "A tendência para o ano é apresentar superávit na balança comercial", afirmou o subsecretário de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior, Herlon Brandão.



Houve aumento nas exportações de petróleo, minério de cobre e ferro. "Houve uma concentração nos embarques de cobre em fevereiro, o Brasil tem aumentado a produção nos últimos meses", afirmou.



No mês passado, uma plataforma de petróleo foi importada dos Estados Unidos ao custo de US$ 2,2 bilhões.



Dólar



Enquanto parte da população reclama da alta do dólar, os exportadores já colhem os frutos do aumento da rentabilidade ocasionado pelo real desvalorizado.



O subsecretário de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior disse que a expectativa é de grandes volumes de exportação de soja neste ano, a depender da produção. "O dólar mudou para um nível de mais de R$ 4. Os exportadores estão otimistas com a rentabilidade", afirmou.



No ano passado, houve atraso no plantio da safra da soja. Em fevereiro, as vendas de soja apresentaram recuperação, mas há queda no bimestre (- US$ 346 milhões).