Ministério da Agricultura publica registro de 16 defensivos agrícolas

O Ministério da Agricultura anunciou nesta segunda-feira, 2, o registro de 16 defensivos agrícolas formulados. Medida nesse sentido foi divulgada no Diário Oficial da União (DOU), por meio Ato nº 13 do Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas da Secretaria de Defesa Agropecuária.



Conforme comunicado do ministério, os produtos formulados são aqueles que efetivamente podem ser utilizados pelos agricultores na defesa das plantações. Dois desses produtos utilizam agentes de controle biológico na sua formulação, contribuindo para o aumento da sustentabilidade da agricultura nacional.



O ministério salienta que todos os defensivos que tiveram o registro publicado nesta segunda já estão registrados e em uso no Brasil como ingredientes ativos de outros agrotóxicos já comercializados.



O registro de defensivos agrícolas genéricos constitui uma importante política para a diminuição dos impactos dos monopólios e oligopólios no mercado de determinados ingredientes ativos.



Segundo o ministério, nenhum desses produtos é inédito no mundo: todos já foram registrados pelo menos nos Estados Unidos, Europa ou Austrália.



O coordenador-geral de Agrotóxicos e Afins do Ministério da Agricultura, Bruno Breitenbach, reitera que todos os produtos registrados foram analisados e aprovados pelos órgãos responsáveis pela saúde, meio ambiente e agricultura, de acordo com critérios científicos e alinhados às melhores práticas internacionais.