PMI industrial da zona do euro sobe a 49,2 em fevereiro, maior nível em 1 ano

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da zona do euro subiu de 47,9 em janeiro para 49,2 em fevereiro, atingindo o maior nível em um ano, segundo pesquisa final divulgada hoje pela IHS Markit.



O resultado superou a estimativa preliminar de fevereiro e a previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de 49,1 em ambos os casos.



Por outro lado, o PMI industrial do bloco vem se mantendo abaixo da marca de 50, que indica contração do setor manufatureiro, por 13 meses seguidos.