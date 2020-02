Petrobras anuncia quedas de 4% para preço da gasolina e de 5% para o diesel

(foto: Renato Weil/EM/D.A.Press)

anunciou nesta sexta-feira, 28, aos seus clientes que avendida em suasvai ficara partir do sábado, 29, e o. Já o litro do diesel S500 para térmicas e do diesel marítimo foi reduzido em 5,1% e o S10 para térmicas, 5,2%."O preço internacional doestá desabando por causa do. Os da gasolina e do diesel estão seguindo essa queda. O ajuste está em linha com a paridade internacional", disse o consultor de Óleo e Gás da FCStone,Ele acrescenta que o setor de distribuição reclama das oscilações dos preços neste mês."Teve uma alta do produto ao longo de duas semanas, até a semana passada, e a Petrobras não mexeu no preço, estrangulou o mercado ao longo de duas a três semanas e agora que o preço começou a cair, deu dois dias, reajustou em cima. Então, segurou muito a alta e foi bem rápida no reajuste da queda. A margem de importação ficou bastante prejudicada em fevereiro", afirmou Silva.